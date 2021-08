Calciomercato: Ounas superstar, tutti lo vogliono. Giuntoli al bivio (Di lunedì 2 agosto 2021) Adam Ounas protagonista del Calciomercato del Napoli. Il giocatore si sta mettendo in evidenza con nella formazione di Spalletti. Sta giocando sia da esterno che da trequartista e questo non fa altro che aumentare il suo valore. Contro il Bayern Monaco il giocatore ha fornito anche due assist al bacio per la doppietta di Osimhen. Insomma Ounas dopo la buona parentesi di Crotone sta confermando le sue qualità. A livello tecnico il giocatore è indiscutibile, ma la contiuità gli è sempre mancata. Napoli: Ounas sarà ceduto? Le buone prove durante il ritiro mettono il Napoli e Giuntoli davanti ad una scelta, ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 agosto 2021) Adamprotagonista deldel Napoli. Il giocatore si sta mettendo in evidenza con nella formazione di Spalletti. Sta giocando sia da esterno che da trequartista e questo non fa altro che aumentare il suo valore. Contro il Bayern Monaco il giocatore ha fornito anche due assist al bacio per la doppietta di Osimhen. Insommadopo la buona parentesi di Crotone sta confermando le sue qualità. A livello tecnico il giocatore è indiscutibile, ma la contiuità gli è sempre mancata. Napoli:sarà ceduto? Le buone prove durante il ritiro mettono il Napoli edavanti ad una scelta, ...

