Calciomercato Milan – Trequartista | la priorità è Ziyech | il punto

Advertising

DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - MilanWorldForum : Caldara: è sfida a due. Le news QUI -) - milansette : Ceccarini: 'Milan pronto a definire il rinnovo di Kessie. Resistenza Nancy per Bondo' #acmilan #rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

Commenta per primo Buona la prima per Olivier Giroud al. Il centravanti francese ha segnato il gol del pareggio nell'amichevole di sabato sera a Nizza. Arrivato dal Chelsea per fare il vice Ibrahimovic , l'ex Arsenal potrebbe anche giocare insieme ...Trae Real Madrid è possibile un nuovo intreccio di. I rossoneri cercano un trequartista e Isco va venduto: i dettagli Isco © Getty ImagesIl Real Madrid ha idee chiarissime per questa ...Su Corsport: Corsport - Kaio Jorge, la Juve batte il primo colpo. Al Santos 1,5 milioni subito, 1,5 tra un anno ed un eventuale milione in base alle presenze. Battuta la concorrenza di Milan ...Classe 1946, direttore sportivo del Monza e dell’Udinese a metà anni 80 e poi del Milan di Berlusconi, prima di diventare l’uomo-mercato del Barcellona: «Per l’acquisto di Rijkaard rischiai il linciag ...