Calciomercato Milan – Milenkovic in vendita | tutti i club interessati

Advertising

DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - mirkocalemme : Il #RealMadrid deve cedere #Isco: costa 20M€, ma lo sconto è possibile. Il #Milan cerca un trequartista ed ha un ot… - Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - agent_loken : RT @agent_loken: Oltre ad Arribas ci sono altri due giovani del Real Madrid che interessano al Milan Al momento non conosco i nomi,ne parle… - Maldi___ : RT @mirkocalemme: Il #RealMadrid deve cedere #Isco: costa 20M€, ma lo sconto è possibile. Il #Milan cerca un trequartista ed ha un ottimo r… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

MilanLive.it

Ascolta ', segnali da Daniel Maldini: rifiutata un'offerta, ecco il piano di papà Paolo' su Spreaker. DECISIONE SUL FUTURO - Il ritorno di Brahim Diaz e il prossimo arrivo di un nuovo ...Secondo la Gazzetta dello Sport , in alternativa all'italiano del Sassuolo i bianconeri sono interessati al francese Bakayoko del Chelsea (ex Napoli e).Il Torino sta pensando seriamente a Caldara per rinforzare la difesa. Come riporta Tuttosport, il club granata valuterà con attenzione le condizioni fisiche del giocatore del ...Se ne va a soli 16 anni Liberato Puca, originario di Sant'Antimo, dopo una lunga lotta contro un tumore; gli addii degli amici sui social ...