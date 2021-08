Calciomercato Milan | in salita il ritorno di Dalot

(Di lunedì 2 agosto 2021)rimane la prima scelta per la fascia destra del, ma la trattativa con lo United continua a non sbloccarsi Il braccio di ferro continua. Come riporta il Corriere dello Sport ilvorrebbe riportare ao Diogo, come alternativa a Davide Calabria sulla fascia destra di difesa, ma il Manchester United non ha intenzione di cederlo senza guadagnarci. I rossoneri invece vorrebbero prelevarlo in prestito con diritto di riscatto. Le trattative proseguono e probabilmente si andrà per le lunghe. TUTTE LE NOTIZIE SUI ROSSONERI SUNEWS24.COM L'articolo proviene da ...

Advertising

mirkocalemme : Il #RealMadrid deve cedere #Isco: costa 20M€, ma lo sconto è possibile. Il #Milan cerca un trequartista ed ha un ot… - DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - Gazzetta_it : Kessie, concluso l’incontro tra Milan e agente: rinnovo sempre più vicino - SkySport : Milan, Giroud: 'Io e Ibra? Possiamo essere un'ottima coppia' #SkySport #Milan #Giroud - sportli26181512 : Milan, Giroud: 'Il mio obiettivo è lasciare il segno e vincere tanto anche qui': L'attaccante francese si è present… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Dalot rimane la prima scelta per la fascia destra del, ma la trattativa con lo United continua a non sbloccarsi Il braccio di ferro continua. Come riporta il Corriere dello Sport ilvorrebbe riportare a Milano Diogo Dalot, come alternativa a Davide Calabria sulla fascia destra di difesa, ma il Manchester United non ha intenzione di cederlo senza guadagnarci. I rossoneri ...Ma ilnon è solo Ibra - Giroud'. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale ...CERVIA MILANO MARITTIMA. Per celebrare la ricorrenza, il 9 agosto si potrà vivere una serata unica nella centralissima e storica piazza Garibaldi, dalle ore 20.30, infatti sarà proprio il protagonis ...Giorno di presentazioni in casa Milan con la conferenza stampa del nuovo bomber Olivier Giroud che ha peraltro già segnato in amichevole ...