Calciomercato Juventus | Demiral verso l’addio | Cherubini studia il piano Milenkovic

(Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomecatoin uscita Il difensore Merih, classe 1998, reduce da un Europeo poco fortunato con la Turchia, sua l’autorete che ha spianato la strada all’Italia nella prima partita del girone, potrebbe lasciare lain questa sessione di mercato. Su di lui ci sarebbero le attenzioni di Borussia Dortmund ed Atalanta. La società bianconera chiederebbe per il centrale turco, che nell’ultima stagione ha collezionato nell’intera stagione 24 presenze, per un totale di 1661 minuti in campo, 35/40 milioni di euro. LEGGI ANCHE:, novità ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, il @SassuoloUS aspetta una nuova offerta dalla @juventusfc per #Locatelli. C'è distanza tra le part… - SkySport : Kaio Jorge, chi è il prossimo attaccante della Juventus #SkySport #KaioJorge #Juventus #SkyCalciomercato - Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - infoitsport : Calciomercato Juventus, futuro Chiellini: annuncio UFFICIALE - infoitsport : Calciomercato Juventus, adesso manca solo l'ufficialità -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Tuttosport

Grandi manovre alla. Continua il tormentone relativo a Locatelli, senza l'accordo tra bianconeri e Sassuolo. ... Leggi i commenti: tutte le notizie 2 agosto - 18:54...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI, Emerson Palmieri e Zakaria in pole. Tutino e Ounas verso l'addio Ziliani: "UEFA pronta a sanzionare Real, Barcellona e" ...Mercato Juventus - Non solo Locatelli. In casa Juve si parla anche di cessioni: il futuro di Demiral è sempre più lontano da Torino ...Calciomercato Juventus, Allegri e la sferzata al mercato. I bianconeri valutano alcune operazioni in entrata, ma occhio alle scadenze.