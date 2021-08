Calciomercato Inter, un’altra big di Premier su Lautaro (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Inter: non solo l’Arsenal sulle tracce di Lautaro Martinez, sul Toro ci sarebbe anche un’altra big inglese Le voci di un Interessamento dell’Arsenal per Lautaro Martinez si fanno sempre più insistenti in Inghilterra, con tanto di scambio con Alexandre Lacazette sempre sullo sfondo. Ma sulle tracce del Toro dell’Inter non ci sarebbero solo i Gunners, ma anche un’altra big di Premier League. Come riportato da The Athletic, infatti, anche il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Lautaro. Gli Spurs dovranno ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021): non solo l’Arsenal sulle tracce diMartinez, sul Toro ci sarebbe anchebig inglese Le voci di unessamento dell’Arsenal perMartinez si fanno sempre più insistenti in Inghilterra, con tanto di scambio con Alexandre Lacazette sempre sullo sfondo. Ma sulle tracce del Toro dell’non ci sarebbero solo i Gunners, ma anchebig diLeague. Come riportato da The Athletic, infatti, anche il Tottenham avrebbe messo gli occhi su. Gli Spurs dovranno ...

