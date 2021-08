Calciomercato Inter | il Chelsea insiste per Lukaku | le ultime

(Di lunedì 2 agosto 2021) Romeluresta nel mirino dele i Blues sarebbero anche fiduciosi della chiusura positiva dell’affare Sirene inglesi non solo per Lautaro Martinez, ma anche per Romelusempre nel mirino del. Il club londinese è sempre a caccia di un bomber di livellonazionale e, dopo le offerte per Haaland che sarebbero state rispedite al mittente, in questa settimana proveranno ad accelerare per Big Rom. Come riportato da The Athletic, i Blues sarebbero addirittura fiduciosi che la trattativa con l’si concluderà in maniera positiva. ...

Advertising

DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - Fantacalcio : Attenta Inter, Raiola lavora alla partenza di de Vrij: c'è l'Atletico Madrid - DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @Inter - #Nandez sempre più vicino: la situazione - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #Inter https://t.… - Gazzetta_it : Inter: ecco chi è #Zefi, il baby talento irlandese che piaceva anche alla Juve -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Romelu Lukaku resta nel mirino del Chelsea e i Blues sarebbero anche fiduciosi della chiusura positiva dell'affare Sirene inglesi non solo per Lautaro Martinez, ma anche per Romelu Lukaku sempre nel ...: non solo l'Arsenal sulle tracce di Lautaro Martinez, sul Toro ci sarebbe anche un'altra big inglese Le voci di un interessamento dell'Arsenal per Lautaro Martinez si fanno sempre ...Calciomercato, la panchina del top club traballa e potrebbe prendere vita un cambio della guardia prossimamente: Conte in agguato ...L'infortunio di Rog sembra non aver intaccato la trattativa che dovrebbe portare Nahitan Nandez all' Inter. Sull'affare è intervenuto anche Nelson Abeijón: "Credo ci sia poco da dire su Nandez, per me ...