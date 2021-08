Calciomercato Fiorentina, su Milenkovic anche il Siviglia (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Fiorentina, sempre più pretendenti per il difensore serbo, richiesto ora anche in Liga dal Siviglia Secondo quanto riportato da Sky Sport, aumentano le possibilità di una cessione di Nikola Milenkovic nei prossimi giorni. Il difensore serbo, che andrà in scadenza nel 2022, difficilmente rinnoverà il proprio contratto con la Fiorentina. Oltre alla Juve, nelle ultime ore anche il Siviglia avrebbe chiesto informazioni per rilevare il difensore. Costo del cartellino di almeno 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021), sempre più pretendenti per il difensore serbo, richiesto orain Liga dalSecondo quanto riportato da Sky Sport, aumentano le possibilità di una cessione di Nikolanei prossimi giorni. Il difensore serbo, che andrà in scadenza nel 2022, difficilmente rinnoverà il proprio contratto con la. Oltre alla Juve, nelle ultime oreilavrebbe chiesto informazioni per rilevare il difensore. Costo del cartellino di almeno 15 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

