Calciomercato Cagliari, sfida al Torino per Pezzella (Di lunedì 2 agosto 2021) Cagliari e Torino sono interessati a German Pezzella, capitano della Fiorentina. Confronto necessario con Italiano. Chi la spunterà? Secondo Tuttosport il Cagliari non sarebbe solo nella corsa per conquistare il capitano della Fiorentina German Pezzella. Ai rossoblù si aggiunge anche il Torino che ha messo gli occhi sul vincitore della Copa America, il cui contratto con i viola scadrà nel 2022. Prima di chiedere la cessione, il centrale argentino, dovrà però confrontarsi con il tecnico Vincenzo Italiano che valuterà se la sua presenza e la sua esperienza sono ancora fondamentali per la squadra.

