Calciomercato Cagliari, cifre e dettagli del ritorno di Nainggolan (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono ore decisive per sbloccare un doppio affare sull’asse Inter-Cagliari. Come noto, infatti, le due società lavorano su due tavoli paralleli Sono ore decisive per sbloccare un doppio affare sull’asse Inter–Cagliari. Come noto, infatti, le due società lavorano su due tavoli paralleli: uno dovrebbe riportare Nainggolan in Sardegna, l’altro dovrebbe regalare a Simone Inzaghi Nahitan Nandez come rinforzo sulla fascia destra in sostituzione di Achraf Hakimi. Riguardo al centrocampista belga, fuori dai piani tecnici nerazzurri, Sport Mediaset ha raccontato i dettagli della trattativa. Secondo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021) Sono ore decisive per sbloccare un doppio affare sull’asse Inter-. Come noto, infatti, le due società lavorano su due tavoli paralleli Sono ore decisive per sbloccare un doppio affare sull’asse Inter–. Come noto, infatti, le due società lavorano su due tavoli paralleli: uno dovrebbe riportarein Sardegna, l’altro dovrebbe regalare a Simone Inzaghi Nahitan Nandez come rinforzo sulla fascia destra in sostituzione di Achraf Hakimi. Riguardo al centrocampista belga, fuori dai piani tecnici nerazzurri, Sport Mediaset ha raccontato idella trattativa. Secondo ...

DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - DiMarzio : #Cagliari | Dopo l'incontro con l'#Inter, altro appuntamento per i rossoblù con un intermediario di #Nandez - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter e #Cagliari lavorano su più fronti: le ultime - Tulus_Ariyanto : RT @DiMarzio: Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - Cucciolina96251 : RT @zazoomblog: Calciomercato Inter c’è l’accordo col Cagliari per Nandez - #Calciomercato #Inter #l’accordo -