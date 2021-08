Calciomercato Atalanta, Romero vicino al Tottenham: le cifre (Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercato Atalanta, il difensore argentino si avvicina al club londinese. Ecco quanto dovrebbero incassare i nerazzurri Secondo football.london, in casa Atalanta c’è sempre più fiducia nel chiudere la cessione di Cristian Romero al Tottenham. I due club, dopo le divergenze degli scorsi giorni, avrebbero trovato un punto d’accordo sulla base di 50 milioni di euro più bonus legati ai risultati raggiunti. L’argentino ha da tempo trovato l’accordo con gli spurs e attende solo il via libera dai bergamaschi per iniziare la sua nuova avventura in Premier. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 agosto 2021), il difensore argentino si avvicina al club londinese. Ecco quanto dovrebbero incassare i nerazzurri Secondo football.london, in casac’è sempre più fiducia nel chiudere la cessione di Cristianal. I due club, dopo le divergenze degli scorsi giorni, avrebbero trovato un punto d’accordo sulla base di 50 milioni di euro più bonus legati ai risultati raggiunti. L’argentino ha da tempo trovato l’accordo con gli spurs e attende solo il via libera dai bergamaschi per iniziare la sua nuova avventura in Premier. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Atalanta, vicino un difensore Commenta per primo Mentre si decide del futuro di Romero, l 'Atalanta punta a un altro difensore: il centrale del Malmö Anel Ahmedhodi, già a un passo dalla Dea lo scorso gennaio. Come riporta la stampa svedese, la dirigenza nerazzurra potrebbe volare ...

Calciomercato Atalanta, monitorato Joao Pedro Corriere dello Sport Sconcerti: "Dall'Inter alla Juve passando per Milan e Roma, sono tutte uguali al passato" Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Mario Sconcerti ha parlato così del campionato: "Le squadre sono praticamente tutte quelle che erano. L'Atalanta sta perdendo Romero, e ...

Calciomercato Roma, da Koopmeiners a Douglas Luiz: le alternative a Xhaka La Roma valuta anche Delaney in alternativa a Xhaka, che ormai resterà all'Arsenal rinnovando il contratto attuale che scade a giugno 2023 ...

