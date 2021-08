Calcio: offerta del Brighton a Samp per Colley, si cerca intesa (Di lunedì 2 agosto 2021) La Sampdoria valuta il difensore Omar Colley almeno 10 milioni di euro: la proposta arrivata dal Brighton è ancora distante da quella cifra ma il club della Premier League vuole a tutti i costi il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladoria valuta il difensore Omaralmeno 10 milioni di euro: la proposta arrivata dalè ancora distante da quella cifra ma il club della Premier League vuole a tutti i costi il ...

Advertising

ansa_liguria : Calcio: offerta del Brighton a Samp per Colley, si cerca intesa - glooit : Calcio: offerta del Brighton a Samp per Colley, si cerca intesa leggi su Gloo - SPalermo91 : RT @toMMilanello: #Mediaset ha presentato la sua offerta di #calcio per il nuovo anno. #CoppaItalia e Supercoppa in chiaro. Poi #ChampionsL… - RSaltato : Voi come vi siete organizzati per il prossimo campionato con la pay? Io Dazn diviso con un amico € 10 (20:2) Con no… - Engage_Magazine : .@TIM_vision punta sul mitico Oronzo Canà per il nuovo spot dell'offerta Calcio e Sport -