Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: il Canada elimina gli Stati Uniti. Soltanto finalina per le campionesse del mondo (Di lunedì 2 agosto 2021) Continua la corsa del Canada grazie al successo per 1-0 nel derby nord-americano di semifinale colto contro gli Stati Uniti nel torneo femminile di Calcio Olimpico. Le canadesi cercheranno dunque di migliorare il bronzo colto a Rio 2016 nella finale che le vedrà opposte contro la vincente di Australia-Svezia. Al Kashima Soccer Stadium il Canada erge un fortino in difesa della porta di Stephanie Labbe. Difesa che regge sotto i ripetuti colpi delle campionesse del mondo, che ci provano senza risultati per ben 13 volte. Al 74? la rete canadese firmata Jessie ...

