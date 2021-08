Bufera al Tottenham, Kane non si è presentato all’allenamento: l’attaccante ha chiesto la cessione (Di lunedì 2 agosto 2021) “Kane che abbaia… morde”, avevamo titolato così 15 giorni fa: il riferimento è chiaramente a Harry Kane, uno dei migliori attaccanti in circolazione. Adesso arrivano conferme sulla volontà del calciatore di lasciare il Tottenham. L’inglese è reduce da un buon Europeo con la maglia dell’Inghilterra ma che si è concluso con la delusione in finale contro l’Italia. Il classe 1993 è uno dei migliori nel suo ruolo e il Tottenham è una realtà troppo piccola per un calciatore delle sue qualità. Si tratta di un giocatore in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra ed il suo sogno è quello di indossare la maglia del ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 2 agosto 2021) “che abbaia… morde”, avevamo titolato così 15 giorni fa: il riferimento è chiaramente a Harry, uno dei migliori attaccanti in circolazione. Adesso arrivano conferme sulla volontà del calciatore di lasciare il. L’inglese è reduce da un buon Europeo con la maglia dell’Inghilterra ma che si è concluso con la delusione in finale contro l’Italia. Il classe 1993 è uno dei migliori nel suo ruolo e ilè una realtà troppo piccola per un calciatore delle sue qualità. Si tratta di un giocatore in grado di fare la differenza in qualsiasi squadra ed il suo sogno è quello di indossare la maglia del ...

Advertising

g_zerbato : RT @corradone91: Bufera #Tottenham. Harry #Kane non si è presentato nel ritiro degli Spurs, dov'era atteso oggi dopo le vacanze post-#Euro2… - Cucciolina96251 : RT @corradone91: Bufera #Tottenham. Harry #Kane non si è presentato nel ritiro degli Spurs, dov'era atteso oggi dopo le vacanze post-#Euro2… - BeppeMastrotta : RT @corradone91: Bufera #Tottenham. Harry #Kane non si è presentato nel ritiro degli Spurs, dov'era atteso oggi dopo le vacanze post-#Euro2… - corradone91 : Bufera #Tottenham. Harry #Kane non si è presentato nel ritiro degli Spurs, dov'era atteso oggi dopo le vacanze post… -