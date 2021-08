Bruscolotti: "Cosa avrei fatto la sera dell'ammutinamento? Vi dico la mia" (Di lunedì 2 agosto 2021) Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". L'ex calciatore azzurro ha risposto in maniera secca e decisa alla domanda fattagli in diretta, domanda che riguardava la sera dell'ammutinamento in quel di Salisburgo. Dopo la partita che terminò col risultato di 1-1 la squadra sarebbe dovuta tornare in ritiro e restarci fino a sabato, ritiro imposto dalla società nonostante l’opinione contraria di Ancelotti. Invece tutti a casa: i giocatori decisero di “ammutinarsi” tornando nelle rispettive dimore. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Beppe, ex capitano del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corsoa trasmissione "Radio Goal". L'ex calciatore azzurro ha risposto in maniera secca e decisa alla domanda fattagli in diretta, domanda che riguardava lain quel di Salisburgo. Dopo la partita che terminò col risultato di 1-1 la squadra sarebbe dovuta tornare in ritiro e restarci fino a sabato, ritiro imposto dalla società nonostante l’opinione contraria di Ancelotti. Invece tutti a casa: i giocatori decisero di “ammutinarsi” tornando nelle rispettive dimore. ...

