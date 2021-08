Brunetta | “Entrati in un’altra Italia | la Pa ha bisogno di tutti”

(Di lunedì 2 agosto 2021) ROMA – “Siamoin, dentroEuropa. E la Pa hadi: hadi 100mila persone all’anno del turn over ordinario, e in aggiunta di decine di migliaia di ingegneri, informatici, professionisti della contabilità e della rendicontazione, giovani da affiancare a figure più mature. Il tutto in una concorrenza difficile, e benvenuta, con un mercato privato rivitalizzato dallo stesso Pnrr, perché le semplificazioni normative e il nuovo clima del Paese riaccenderanno gli investimenti privati, e quindi l’offerta di lavoro nelle aziende. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Brunetta Entrati

Ma è proprio a questi chesi rivolge, avvertendo loro che " la musica è cambiata " in quanto siamoin " un'altra Italia e la pubblica amministrazione ha bisogno di tutti ". La ...Ne è convinto Renatoche, in un'intervista al Sole 24 Ore, delinea la rivoluzione in atto ... siamoin un'altra Italia e la pubblica amministrazione ha bisogno di tutti'. Il ministro ...ROMA - "Siamo entrati in un’altra Italia, dentro un’altra Europa. E la Pa ha bisogno di tutti: ha bisogno di 100mila persone all’anno del turn over ...E’ calcio estivo e i risultati del campo contano fino ad un certo punto, eppure nelle prime quattro amichevoli del 2021 il Parma ha palesato evidenti limiti offensivi. Il bilancio dei primi quattro te ...