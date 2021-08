(Di lunedì 2 agosto 2021) Un uomo di 79 ann i,Massardo, è morto in un incendio divampato la scorsa notte, intorno alle 4 del mattino, in unain via dei Sansone a Carignano, in pieno centro a Genova . La ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @leggoit: Genova, brucia la palazzina: Cesare muore tra le fiamme, ferita la figlia - leggoit : Genova, brucia la palazzina: Cesare muore tra le fiamme, ferita la figlia - gianpaolodabove : Brucia una palazzina a Ventimiglia, anziana 97enne salvata dai Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Brucia palazzina

leggo.it

Un uomo di 79 ann i, Cesare Massardo, è morto in un incendio divampato la scorsa notte, intorno alle 4 del mattino, in unain via dei Sansone a Carignano, in pieno centro a Genova . La figlia, 44enne, e una vicina di casa sono state ricoverate in ospedale. Leggi anche - I Vigili del Fuoco, intervenuti con un ...CATANIA - Devastazione e fumo. Una Catania nella morsa del fuoco: che soffoca e. Una provincia in preda all'emergenza. A Gravina di Catania le fiamme hanno attaccato il tetto di una. Intorno era tutto grigio e cupo. Via Palermo è stato l'epicentro dell'inferno. ...Un uomo di 79 anni, Cesare Massardo, è morto in un incendio divampato la scorsa notte, intorno alle 4 del mattino, in una palazzina in via dei Sansone a Carignano, in pieno centro ...Messina brucia per il terzo giorno consecutivo con gli incendi che devastano le colline peloritane. Notte infernale tra Bordonaro e San Giovannello, dove le fiamme hanno incenerito ettari di terreni, ...