Brave and Beautiful anticipazioni 3 agosto 2021, Cesur cade in trappola

Cahide sta tentando di liberarsi di Cesur così nella puntata di Brave and Beautiful di martedì 3 agosto 2021, la donna riesce a mettere in atto una vera e propria imboscata per Cesur. Quest'ultimo durante lo scontro resta ferito. Che cosa succederà al giovane Alemdaroglu? Gli episodi della fiction turca sono disponibili su Mediaset Play subito dopo la messa in onda delle ore 14:45. Sulla stessa piattaforma potrete trovare anche curiosità sulla nuova produzione di Canale 5 che sta mietendo un grande successo in questa estate 2021.

