Borsa | Milano incerta con banche e Ferrari | bene Saras e Rcs

(Di lunedì 2 agosto 2021) Prima seduta di settimana fiacca per Piazza Affari, che è stata lameno tonica in Europa: l'indice Ftse Mib ha infatti chiuso in ribasso dello 0,05% a 25.351 punti, l'Ftse All share in aumento ...

Prima seduta di settimana fiacca per Piazza Affari, che è stata lameno tonica in Europa: l'indice Ftse Mib ha infatti chiuso in ribasso dello 0,05% a 25.351 ... Anon è bastato lo spread ...La seduta, seppur con diverse intensita', e' stata positiva per gli altri listini europei. Lamigliore e' stata quella di Madrid, che ha terminato le contrattazioni con un rialzo dello 0,96%, seguita da Parigi (+0,95%) e Londra (+0,70%). Leggermente piu' indietro Amsterdam (+0,52%), ...Prima seduta di settimana fiacca per Piazza Affari, che è stata la Borsa meno tonica in Europa: l'indice Ftse Mib ha infatti chiuso in ribasso dello 0,05% a 25.351 punti, l'Ftse All share in aumento d ...La chiusura delle borse europee, i titoli in evidenza, le valute, lo spread Btp/Bund, le quotazioni del greggio ...