Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,88%) (Di lunedì 2 agosto 2021) La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana all'insegna dell'ottimismo, in attesa del dato dall'industria manifatturiera in Cina e di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 2 agosto 2021) Ladiinizia la prima seduta della settimana all'insegna dell'ottimismo, in attesa del dato dall'industria manifatturiera in Cina e di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali.

Advertising

CorriereQ : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,88%) - newsfinanza : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,88%) - ansa_economia : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,88%). Attesa stagione trimestrali e dati manifattura Cina #ANSA - DividendProfit : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,88%) – Economia - Faido1Alessio : Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,88%) -