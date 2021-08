Boom di ascolti durante le gare di atletica leggera. Più di 6 milioni di spettatori incollati alla tv (Di lunedì 2 agosto 2021) La Rai si può ritenere soddisfatta per i risultati in termini di audience delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il popolo azzurro non molla gli atleti in gara nel paese del sol levante e li supporta da davanti la tv, mostrando un notevole interesse per i giochi olimpici. In particolare, durante la giornata di ieri, 1 agosto, sono stati segnalati due picchi di ascolto e share durante la diretta su Rai Due delle gare di atletica leggera di Tokyo 2020. durante la gara finale dei 100 metri con Marcell Jacobs alle ore 14.55 erano sintonizzati 6 milioni 920 mila ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 agosto 2021) La Rai si può ritenere soddisfatta per i risultati in termini di audience delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il popolo azzurro non molla gli atleti in gara nel paese del sol levante e li supporta da davanti la tv, mostrando un notevole interesse per i giochi olimpici. In particolare,la giornata di ieri, 1 agosto, sono stati segnalati due picchi di ascolto e sharela diretta su Rai Due delledidi Tokyo 2020.la gara finale dei 100 metri con Marcell Jacobs alle ore 14.55 erano sintonizzati 6920 mila ...

