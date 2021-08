Bonazzoli Salernitana | oggi si può chiudere | i dettagli

(Di lunedì 2 agosto 2021) Calciomercatopotrebbe essere la giornata giusta perl’affare con la Sampdoria per FedericoIl tempo delle riflessioni è finito. Federicoha scelto la, come riporta Tuttosport. L’attaccante della Sampdoria non ha mai nutrito dubbi sulla destinazione, piuttosto sentiva il peso della responsabilità di tentare di rilanciarsi – dopo il prestito deludente al Torino – in una neopromossa. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA SU SAMP NEWS 24 La trattativa a questo punto è alle battute finali, aiche Daniele ...

...serata è arrivato il sì di Federico, che ha aperto al trasferimento in Campania. L'attaccante classe '97 di proprietà della Samp, adesso aspetta il via libera da parte della. ...Ma in uscita ci sono anche altri giocatori meno funzionali al progetto tecnico di D'Aversa: uno è Federicoche ha un'offerta, prendere o lasciare, dalla; non sarà il Real Madrid ...Il pezzo pregiato in casa Sampdoria è il gioiellino danese Mikkel Damsgaard soprattutto dopo il campionato scorso e gli Europei. Al momento nessuno si è mosso alle cifre della società per acquistarlo ...Calciomercato Salernitana: oggi potrebbe essere la giornata giusta per chiudere l’affare con la Sampdoria per Federico Bonazzoli Il tempo delle riflessioni è finito. Federico Bonazzoli ha scelto la Sa ...