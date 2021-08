BOMBA Belen Rodriguez | foto da urlo 22 giorni dopo il parto | bikini e miracolo | eccola

(Di lunedì 2 agosto 2021) Potremmo definirlo un… mezzo. Si parla di, che a ventidaldella piccola Luna Marì, avuta con Antonino Spinalbese, si è mostrata in. Morale? Mozzafiato, una meraviglia, come se non ci fosse stata la gravidanza. A 36 anni, la meravigliosa showgirl argentina, dimostra di avere delle capacità di recupero quasise: né il tempo né la gravidanza sembrano aver lasciato la minima traccia sul suo corpo. La figlia die Antonino, lo si ricorda, è nata il 12 luglio, cinquanta minutila ...

Ultime Notizie dalla rete : BOMBA Belen

LiberoQuotidiano.it

