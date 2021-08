Bolsonaro modello Trump | chiama i fan fascisti per denunciare in anticipo i brogli elettorali

Advertising

globalistIT : - ZGravita : RT @ZGravita: @luca_marsura @ritafrediani @DartJlion @LorenaLuVi @HuffPostItalia Ttt quelli ke tifavano x il modello bolsonaro. Ultimo boll… - ZGravita : @luca_marsura @ritafrediani @DartJlion @LorenaLuVi @HuffPostItalia Ttt quelli ke tifavano x il modello bolsonaro. U… - fernandoferret7 : @FrankMedolla @MarcoRizzoPC Non ho insultato nessuno e questa idea che chi non è d'accordo con voi è berlusconiano… - dukeonyx57 : @DiegoFusaro Un attacco gratuito al nostro ottimo Ministro della Salute..Le soluzioni al #Covid da te proposte, neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolsonaro modello

Globalist.it

Voi siete il nostro esercito: faremo in modo che la volontà popolare sia rispettata con il conteggio pubblico dei voti e affinché si svolgano elezioni democratiche nel 2022", ha detto...Lo stessosi è verificato nelle regioni urbane, dove la norma è stata di 2100 calorie per ... dall'ascesa di Narendra Modi in India e Jairin Brasile a Donald Trump negli Stati Uniti. ...Il fascista al potere ha lanciato una campagna preventiva per dire che il voto elettronico sarà usato per truffarlo ...È vero: alcune parti della foresta amazzonica si stanno lentamente trasformando in una savana. Ma è fondamentale non gettare la spugna.