Bologna, 2 agosto 1980. Abbiamo un dovere morale di giustizia. Scrive De Maria (Pd) (Di lunedì 2 agosto 2021) “Sono state attaccate le conquiste della Costituzione”. È così che Renato Zangheri, allora sindaco di Bologna, commentò la strage del 2 agosto alla stazione della sua città, la mia città. Gli 85 morti, i 200 feriti non furono soltanto vittime innocenti di una violenza disumana, ma rappresentarono anche il tributo di sangue che l’Italia intera pagò a quella “strategia della tensione” che voleva mettere in discussione la libertà conquistata con la lotta di liberazione e condizionare un processo di crescita democratica e di emancipazione civile e sociale. È da lì che dobbiamo partire ogni volta che parliamo della strage del 2 agosto: è lì la ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 agosto 2021) “Sono state attaccate le conquiste della Costituzione”. È così che Renato Zangheri, allora sindaco di, commentò la strage del 2alla stazione della sua città, la mia città. Gli 85 morti, i 200 feriti non furono soltanto vittime innocenti di una violenza disumana, ma rappresentarono anche il tributo di sangue che l’Italia intera pagò a quella “strategia della tensione” che voleva mettere in discussione la libertà conquistata con la lotta di liberazione e condizionare un processo di crescita democratica e di emancipazione civile e sociale. È da lì che dobbiamo partire ogni volta che parliamo della strage del 2: è lì la ...

Advertising

RaiNews : Un vecchio super8 girato quasi per caso: il 2 agosto 1980 nella sala d’aspetto della stazione di Bologna una bomba… - DiMarzio : #Calciomercato | #Bologna, il video di presentazione di #Arnautovic è... un film horror - repubblica : Due Agosto, 'Quella targa è per mia madre”. Camminando con Paolo e Sofia dove i ricordi sono pietre - sara21052005 : RT @StefanoAccorsi_: Bologna 2 agosto 1980. Per non dimenticare mai. E fino alla piena verità. #Bologna #2agosto1980 #stragediBologna htt… - Nanela75 : RT @Anpinazionale: Il 2 agosto 1980, 41 anni fa, la strage fascista di #Bologna 85 morti e 200 feriti #laMemorianonmuore -