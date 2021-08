Bocconi avvelenati in un' aiuola | trappola per cani sul Viale Scatta la denuncia degli animalisti

(Di lunedì 2 agosto 2021) ANCONA - 'Siete crudeli e perseguibili per legge'. È scritto in calce ad un cartello spuntato lungo ildella Vittoria , affisso a un palo da un cittadino che sostiene di aver trovato nei giorni ...

Advertising

mazzanti_giu : RT @laltraguanciama: @flabel82 ???? ... sono proprio dei ... bocconi avvelenati! - girasol44247939 : RT @CrisciGloria: - Silvia56997551 : RT @CrisciGloria: - GINA32451015 : RT @CrisciGloria: - CrisciGloria : -

Ultime Notizie dalla rete : Bocconi avvelenati

APPROFONDIMENTI LE TRAPPOLEa terra, un gatto trovato morto e un cane...A segnalare l'ipotesi che vicino casa erano presentiè stata un residente, l'altro ieri, martedì. Ha ricollegato la morte del suo gatto, pochi giorni prima, con il gravissimo ...ANCONA - «Siete crudeli e perseguibili per legge». È scritto in calce ad un cartello spuntato lungo il viale della Vittoria, affisso a un palo da un cittadino che sostiene di ...I militari, dopo i primi accertamenti, hanno confermato trattarsi di una pericolosa esca avvelenata in grado di uccidere animali, principalmente carnivori sia domestici che selvatici, dopo aver inflit ...