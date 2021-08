Belotti è tornato in città | visite mediche e a seguire primo incontro con Juric

(Di lunedì 2 agosto 2021) Andreaindopo le vacanze post Europeo. Il gallo, nella giornata odierna, si sottoporrà alledi rito presso il centro di medicina dello sport di Torino accompagnato dal team manager Marco Pellegri. In seguito, l’con il nuovo tecnico granata. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Belotti tornato

...s oprattutto, Dzeko (che con Mourinho sembra essereal centro del progetto dopo gli screzi ... L'acquisto di Shomurodov complica, però, il futuro dicon l'attaccante del Torino, a lungo ...Tra questi c'è sicuramente l'attaccante croato, Marko Pjaca ,dal prestito al Genoa dopo l'...ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato data l'incertezza sulla permanenza di Andreae ...Domani inizia la fase 2 del Toro che dopo ventidue giorni torna a casa, a sudare al Filadelfia per cominciare ad inquadrare i primi impegni ufficiali della stagione. Un Toro, quello del nuovo allenato ...Il capitano del Torino, Andrea Belotti, è rientrato in città. Terminate le vacanze extra per gli Europei, il Gallo, accolto dal team manager Marco Pellegri, si è recato al Centro di Medicina dello Spo ...