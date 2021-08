Beach volley | Olimpiadi Tokyo Quarti da urlo | avanti tutti i favoriti! Niente bis olimpico per Bruno Schmidt

(Di lunedì 2 agosto 2021) Pochissime sorprese nella seconda giornata dedicata agli ottavi di finale del torneoche hanno completato i tabelloni dei, in programma da domani. L’unica vittima eccellente della seconda giornata degli ottavi di finale è la coppia brasiliana Evandro/battuta con un secco 2-0 (21-18, 21-19) dai lettoni Plavins/Tocs, coppia di grande esperienza e capace di mettere costantemente in difficoltà gli avversari oggi. Convincente la vittoria di Lupo/Nicolai che hanno superato 2-0 (22-20, 21-18) i polacchi Fijalek/Bryl, mentre gli Stati Uniti salutano anche la seconda coppia maschile, Gibb/Bourne, ...

Coninews : CHE FORZA RAGAZZIIIIII! ?? I vice campioni olimpici Paolo #Nicolai e Daniele #Lupo battono 2-0 la coppia polacca Br… - Eurosport_IT : Forza Daniele e Paolo ?????? Segui LIVE Italia-Polonia, ottavi di finale di Beach volley, su @discoveryplusIT ???????… - Eurosport_IT : ?? Volevamo solo informarvi che Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno fatto il punto del torneo Olimpico di beach volle… - histoniumnet : Rete di collaborazioni fruttuose - CCokina12 : RT @Mora20La: Beach volley: Lupo/Nicolai si qualificano ai quarti di finale battendo i polacchi Bryl-Fijalek 2-0. Mercoledì ai quarti se la… -

Olimpiadi live:uomini vola ai quarti Date e orari L'appuntamento per i quarti di finale Italia - Argentina è martedì 3 agosto alle ore 10 italiane , le 17 a Tokyo. Le semifinali ...RISULTATI/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: giapponesi sconfitte! Ancora prima di prendere la rincorsa Sandi Morris ha iniziato a piangere, forse conscia che in quelle condizioni ...Pochissime sorprese nella seconda giornata dedicata agli ottavi di finale del torneo olimpico che hanno completato i tabelloni dei quarti, in programma da domani. L'unica vittima eccellente della seco ...Gli azzurri del beach volley battono Polonia per 2-0: è vittoria schiacciante e si vola ai quarti di finale! Per maggiori approfondimenti leggi l'artiolo ...