Battiato, Battisti e Mogol: a Gandino due serate con la musica d’autore (Di lunedì 2 agosto 2021) Gandino. Due serate “didattiche”, per ascoltare e capire autori e successi senza tempo. È in programma mercoledì 4 agosto alle 21 a Gandino, al Convento delle Suore Orsoline di Gandino (anche in caso di maltempo) la prima delle due serate dedicate alla musica d’autore, organizzate dalla Commissione Cultura del Comune. Non sono semplici “concerto tributo”, ma occasioni di approfondimento, unendo racconto e musica. Si parte con “I fiori di Battiato”, con un concerto che racconta alcune delle più significative pagine scritte dall’artista ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 2 agosto 2021). Due“didattiche”, per ascoltare e capire autori e successi senza tempo. È in programma mercoledì 4 agosto alle 21 a, al Convento delle Suore Orsoline di(anche in caso di maltempo) la prima delle duededicate alla, organizzate dalla Commissione Cultura del Comune. Non sono semplici “concerto tributo”, ma occasioni di approfondimento, unendo racconto e. Si parte con “I fiori di”, con un concerto che racconta alcune delle più significative pagine scritte dall’artista ...

Advertising

ValserianaNews : Musica d'autore, a Gandino due serate nel ricordo di Battiato, Battisti e Mogol nel convento delle Suore Orsoline. - Grazia_MB : RT @vittoriale: Mogol sarà in scena col pianista Gioni Barbera il 4 agosto alle 21.30 con racconti e canzoni dal vivo su Battisti e altri s… - Meta_Morgan : RT @vittoriale: Mogol sarà in scena col pianista Gioni Barbera il 4 agosto alle 21.30 con racconti e canzoni dal vivo su Battisti e altri s… - vittoriale : Mogol sarà in scena col pianista Gioni Barbera il 4 agosto alle 21.30 con racconti e canzoni dal vivo su Battisti e… - Nicoranus83 : Sapevate che Battisti è il plurale di Battiato? -