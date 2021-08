Bassetti sulla quarta ondata: 'In terapia intensiva sono tutti non vaccinati' (Di lunedì 2 agosto 2021) Vaccinarsi no? Ci sono tantissime ragioni ma purtroppo le resistenze ci sono, I ricoverati per covid della quarta ondata "in terapia intensiva sono tutti non vaccinati e la loro età media è inferiore ... Leggi su globalist (Di lunedì 2 agosto 2021) Vaccinarsi no? Citantissime ragioni ma purtroppo le resistenze ci, I ricoverati per covid della"innone la loro età media è inferiore ...

Advertising

quaranta_vito : Ciò che è grave di costui, nn è il fatto che abbia mentito quanto al fatto che chiede di silenziare in malo modo ch… - Miche27052003 : @colvieux Ecco alcuni nomi di “brava gente” che non insulta mai: Lucarelli, Burioni, Bassetti. Cara Barbara, viva s… - emiliotoffano : @KarlyKleyn Ah ma Bassetti è anche un illustre costituzionalista? Non sapevo, interessante. Invece l’Oms dice che s… - fabriziopagani1 : La pandemia, le luci della ribalta, il lucro....poi si discute sulla moralità di chi non si vaccina... @LaVeritaWeb… - MercoglianoTB : -