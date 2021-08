Bassetti: “In rianimazione a Genova solo cinquantenni non vaccinati” (Di lunedì 2 agosto 2021) Il professor Matteo Bassetti continua la sua crociata pro vaccini raccontando che nel week-end ci sono stati due nuovi ricoveri di soggetti non vaccinati Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 2 agosto 2021) Il professor Matteocontinua la sua crociata pro vaccini raccontando che nel week-end ci sono stati due nuovi ricoveri di soggetti non

Advertising

GenovaOnline : Bassetti: “In rianimazione a Genova solo cinquantenni non vaccinati” - infoitsalute : Covid, Bassetti: 'In rianimazione un 50enne non vaccinato, bisogna immunizzarsi tutti!' -