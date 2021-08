Basket, Olimpiadi Tokyo: la Francia ai raggi X. Sfida proibitiva per gli azzurri, ma… (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è chi l’ha definita la Sfida più difficile di tutte in relazione ai quarti di finale, in misura anche maggiore rispetto a un teorico confronto con Team USA. Quello contro la Francia, per gli azzurri, è un quarto di finale che presenta delle notevoli difficoltà soprattutto vicino a canestro, soprattutto a causa di un nome che in NBA ha ormai acquisito un credito altissimo. Si sta naturalmente parlando di Rudy Gobert, il centro degli Utah Jazz che è ormai ben noto per le sue doti difensive. Ai Jazz come al servizio di Collet non è lui il principale cardine offensivo, ma quel che conta è a rimbalzo (7.7 di media alle ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) C’è chi l’ha definita lapiù difficile di tutte in relazione ai quarti di finale, in misura anche maggiore rispetto a un teorico confronto con Team USA. Quello contro la, per gli, è un quarto di finale che presenta delle notevoli difficoltà soprattutto vicino a canestro, soprattutto a causa di un nome che in NBA ha ormai acquisito un credito altissimo. Si sta naturalmente parlando di Rudy Gobert, il centro degli Utah Jazz che è ormai ben noto per le sue doti difensive. Ai Jazz come al servizio di Collet non è lui il principale cardine offensivo, ma quel che conta è a rimbalzo (7.7 di media alle ...

