Basket | Italia-Francia | le chiavi tattiche per provare l’impresa alle Olimpiadi

(Di lunedì 2 agosto 2021) Domani l’Italscenderà in campo per i quarti di finale del torneo delledi Tokyo 2021. Gli azzurri se la dovranno vedere con la, la quale ha concluso il suo girone a punteggio pieno e ha anche sconfitto Team USA. Sulla carta, l’parte fortemente sfavorita e Gallinari e compagni sono chiamati a fare una vera e propria impresa. La selezione transalpina, infatti, non solo è fortissima, ma si accoppia anche particolarmente bene con l’. Lapuò fare malissimo agli azzurri a rimbalzo, infatti. L’, da questo punto di vista, ha ...

Domani l'Italbasket scenderà in campo per i quarti di finale del torneo delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Gli azzurri se la dovranno vedere con la Francia, la quale ha concluso il suo girone a punteggio pieno