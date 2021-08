Barcellona, la carica di De Jong: “Stiamo crescendo, lotteremo per vincere” (Di lunedì 2 agosto 2021) Il centrocampista olandese, Frankie De Jong, rilascia alcune dichiarazioni sugli obiettivi per il futuro con il Barcellona, con cui si appresta a disputare la terza stagione. Leggi su mediagol (Di lunedì 2 agosto 2021) Il centrocampista olandese, Frankie De, rilascia alcune dichiarazioni sugli obiettivi per il futuro con il, con cui si appresta a disputare la terza stagione.

Advertising

Mediagol : Barcellona, la carica di De Jong: “Stiamo crescendo, lotteremo per vincere” - DaniGenna : RT @la_kuzzo: Una nave fatta partire in ritardo da Porto Torres, che già arrivava carica da Barcellona. Se si voleva fare un esperimento co… - rizzina2005 : RT @la_kuzzo: Una nave fatta partire in ritardo da Porto Torres, che già arrivava carica da Barcellona. Se si voleva fare un esperimento co… - Lili979 : RT @la_kuzzo: Una nave fatta partire in ritardo da Porto Torres, che già arrivava carica da Barcellona. Se si voleva fare un esperimento co… - Barby_Giordano : RT @la_kuzzo: Una nave fatta partire in ritardo da Porto Torres, che già arrivava carica da Barcellona. Se si voleva fare un esperimento co… -