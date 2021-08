Barack Obama compie 60 anni | scoppia la polemica per il mega party da 700 persone in piena emergenza covid

Advertising

sindelicato : RT @tempoweb: Mega-festa con 700 ospiti e vip sull'isola 'dei Kennedy', bufera su Barack Obama #covid #vaccino #marthasvineyard #mascherina… - sarahross71 : RT @tempoweb: Mega-festa con 700 ospiti e vip sull'isola 'dei Kennedy', bufera su Barack Obama #covid #vaccino #marthasvineyard #mascherina… - tempoweb : Mega-festa con 700 ospiti e vip sull'isola 'dei Kennedy', bufera su Barack Obama #covid #vaccino #marthasvineyard… - Maestroista : @teo_acm È Barack Obama - laregione : Barack Obama, 60 anni con polemica -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama

compie 60 anni il 4 agosto. Ma prima ancora dei biglietti di auguri e della della festa, prevista per il fine settimana, sono arrivate le polemiche . Leggi anche > L'ex presidente degli ...compie 60 anni il 4 agosto. Ma prima ancora dei biglietti di auguri e della festa, prevista per il fine settimana, sono arrivate le polemiche. L'ex presidente degli Stati Uniti finito ...L'ex presidente degli Stati Uniti è finito infatti nel mirino per il numero di invitati al mega party che, in pieno allarme Covid, sta organizzando nella sua proprietà con vista sull'oceano sull'isola ...Barack Obama questo fine settimana si appresta a festeggiare i suoi 60 anni con una grande festa all’aperto per decine di ospiti vip, ...