Bakayoko come alternativa a Locatelli per la Juventus! (Di lunedì 2 agosto 2021) Juventus e Sassuolo restano in fase di stallo per l'argomento Manuel Locatelli, ma La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione al riguardo citando anche il centrocampista Bakayoko. Ecco quanto riportato: "La trattativa vede i bianconeri attestati a quota 25 milioni (5 immediati, altri 20 con il riscatto nel 2023). In più ci sono anche altri 7 milioni di bonus e una percentuale del 25 per cento in caso di rivendita. Invece il manager della famiglia Squinzi richiede un pagamento su base annuale: 5 milioni di prestito e 35 milioni a fine stagione. Potrebbe nascere un piano alternativo, può essere presa in considerazione la candidatura del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 2 agosto 2021) Juventus e Sassuolo restano in fase di stallo per l'argomento Manuel, ma La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione al riguardo citando anche il centrocampista. Ecco quanto riportato: "La trattativa vede i bianconeri attestati a quota 25 milioni (5 immediati, altri 20 con il riscatto nel 2023). In più ci sono anche altri 7 milioni di bonus e una percentuale del 25 per cento in caso di rivendita. Invece il manager della famiglia Squinzi richiede un pagamento su base annuale: 5 milioni di prestito e 35 milioni a fine stagione. Potrebbe nascere un piano alternativo, può essere presa in considerazione la candidatura del ...

Advertising

gilnar76 : Bakayoko come alternativa a Locatelli per la Juventus! #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - Spazio_Napoli : GdS - Bakayoko come alternativa a Locatelli per la Juventus! - despecialuan : @alei1004 @FaNaTiKo10 @giacomo1994_ Anch'io sono d'accordo con Alessio.. Uno come bakayoko (che fra l'altro non è n… - JohSogos : @MilanPosts ?????????????? ma come si fa a passare da Locatelli a Bakayoko ? Sono completamente diversi ..Delete this bullshit - GrandiG60 : @Valerio000j @eImudo Non paragonabili, però Allegri un centromediano come Bakayoko davanti alla difesa e come regis… -