Azzurre del volley ancora ko | pareggia il Settebello 

(Di lunedì 2 agosto 2021) AGI - Seconda sconfitta consecutiva per ledelnel torneo olimpico di Tokyo. L'Italia del ct Davide Mazzanti ha perso 3-2 (21-25 25-16 25-27 25-16 15-12) contro gli Stati Uniti e ha visto sfumare la possibilità di chiudere al primo posto il girone B per assicurarsi un incrocio più semplice nei quarti: ledovranno invece attendere il sorteggio per capire se affronteranno la Serbia o la terza classificata del gruppo A. Finisce con un pareggio, invece, il girone di qualificazione del Settebello nel torneo olimpico di pallanuoto. Costrettiuna volta a rincorrere dall'inizio, contro l'Ungheria gli ...

