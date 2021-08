Attenzione al PSG, Leonardo ha messo gli occhi su un talento della Serie A (Di lunedì 2 agosto 2021) Come riportato dal giornale francese Le10Sports Leonardo vuole Manuel Locatelli al PSG. Il ds parigino vorrebbe rafforzare, ancora di più, il centrocampo della squadra allenata da Mauricio Pochettino. Leonardo aveva già avuto sotto le sue ali, seppur per poco, il giovane centrocampista italiano al Milan. Il Paris Saint-Germain vorrebbe prendere l’ennesimo giocatore della Serie A. Dopo Gianluigi Donnarumma ed Achraf Hakimi anche Locatelli finisce nel taccuino de Les Parisiens. Per adesso non vi sono ancora offerte ufficiali ma la Juventus dovrà preparasi ad una sfida con il PSG se vuole ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) Come riportato dal giornale francese Le10Sportsvuole Manuel Locatelli al PSG. Il ds parigino vorrebbe rafforzare, ancora di più, il centrocamposquadra allenata da Mauricio Pochettino.aveva già avuto sotto le sue ali, seppur per poco, il giovane centrocampista italiano al Milan. Il Paris Saint-Germain vorrebbe prendere l’ennesimo giocatoreA. Dopo Gianluigi Donnarumma ed Achraf Hakimi anche Locatelli finisce nel taccuino de Les Parisiens. Per adesso non vi sono ancora offerte ufficiali ma la Juventus dovrà preparasi ad una sfida con il PSG se vuole ...

