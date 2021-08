Attacco hacker a Regione Lazio partito dall’estero, no richiesta ‘riscatto’ (Di lunedì 2 agosto 2021) E’ partito dall’estero l’Attacco hacker che ha colpito il Ced regionale del Lazio qualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. In queste ore sono in corso le indagini serrate della Postale Postale d’intesa con la Procura di Roma. Secondo quanto emerso finora l’Attacco con ransomware cryptolocker, un malware che solitamente si usa per estorcere denaro, in questo caso non avrebbe portato una richiesta di ‘riscatto’. Inoltre i dati sensibili contenuti nei sistemi non sono stati intaccati dal malware. Gli inquirenti sono al lavoro e con una prima ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 2 agosto 2021) E’l’che ha colpito il Ced regionale delqualche minuto dopo la mezzanotte di domenica. In queste ore sono in corso le indagini serrate della Postale Postale d’intesa con la Procura di Roma. Secondo quanto emerso finora l’con ransomware cryptolocker, un malware che solitamente si usa per estorcere denaro, in questo caso non avrebbe portato unadi. Inoltre i dati sensibili contenuti nei sistemi non sono stati intaccati dal malware. Gli inquirenti sono al lavoro e con una prima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'È in corso un potente attacco hacker al ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati compresi tutti quelli del… - RegioneLazio : È in corso un attacco hacker al ced regionale. Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitar… - lastknight : Per l'attacco #hacker la regione #lazio parla di 'potente attacco hacker' e 'tutto il CED coinvolto'. Considerato… - ladyrosmarino : RT @LaStampa: Attacco hacker in corso alla Regione Lazio: “Blitz partito dall’estero”. Bloccate tutte le attività - mludodc : RT @AlfioKrancic: Attacco hacker alla Regione Lazio: a rischio i dati sensibili di Mattarella, Draghi e dei vertici dello Stato. Ohi ohi o… -