ATP Atlanta 2021: Jannik Sinner vince il torneo di doppio insieme a Reilly Opelka (Di lunedì 2 agosto 2021) Jannik Sinner fa per la prima volta suo un torneo di doppio a livello ATP. Nel 250 di Atlanta, l’altoatesino e l’americano Reilly Opelka battono l’altro USA Steve Johnson e l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-4 6-7(8) 10-3 in un’ora e 25 minuti. L’italiano volerà ora a Washington, dove nel singolare avrà un bye al primo turno. Primo set che vede il break a favore della coppia italoamericana nel terzo gioco, in cui i due recuperano da 40-0 e chiudono al deciding point. Il vantaggio viene annullato dal controbreak del 3-3, ma sul 4-4 arriva un’altra occasione ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021)fa per la prima volta suo undia livello ATP. Nel 250 di, l’altoatesino e l’americanobattono l’altro USA Steve Johnson e l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-4 6-7(8) 10-3 in un’ora e 25 minuti. L’italiano volerà ora a Washington, dove nel singolare avrà un bye al primo turno. Primo set che vede il break a favore della coppia italoamericana nel terzo gioco, in cui i due recuperano da 40-0 e chiudono al deciding point. Il vantaggio viene annullato dal controbreak del 3-3, ma sul 4-4 arriva un’altra occasione ...

