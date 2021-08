Atletica, Olimpiadi Tokyo: Valarie Allman trionfa nel lancio del disco. Daisy Osakue chiude al 12° posto (Di lunedì 2 agosto 2021) La statunitense Valerie Allman si aggiudica la medaglia d’oro nel lancio del disco alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta a stelle e strisce al primo tentativo ha ottenuto un buonissimo 68,98 metri che le ha consentito di salire sul gradino più alto del podio. chiude in dodicesima piazza la sua avventura a cinque cerchi l’azzurra Daisy Osakue con un discreto 59,97 metri. Allman mette subito in chiaro le cose lanciando il suo disco a 68,98 metri. Vano da parte delle avversarie ogni tentativo di rimonta. La gara è stata anche ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) La statunitense Valeriesi aggiudica la medaglia d’oro neldelalledi. L’atleta a stelle e strisce al primo tentativo ha ottenuto un buonissimo 68,98 metri che le ha consentito di salire sul gradino più alto del podio.in dodicesima piazza la sua avventura a cinque cerchi l’azzurracon un discreto 59,97 metri.mette subito in chiaro le cose lanciando il suoa 68,98 metri. Vano da parte delle avversarie ogni tentativo di rimonta. La gara è stata anche ...

