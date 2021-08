Atletica | Olimpiadi Tokyo | Sifan Hassan è la campionessa olimpica dei 5000 metri | settima Nadia Battocletti

(Di lunedì 2 agosto 2021) Termina con la vittoria dila gara deifemminili, con la fuoriclasse olandese che si è imposta alledi, chiudendo con il tempo di 14:36.79, dopo uno sprint finale nell’ultima curva, distanziando così tutte le rivali per la medaglia d’oro. In seconda piazza ecco la keniana Hellen Obiri (14:38.36), che in volata si è presa l’argento buffando l’etiope Gudaf Tsegay, terza con il tempo di 14:38.87. Quarta un’altra keniana, Agnes Tirop, davanti a due etiopi, ovvero Ejgayehu Taye e Sembere Teferi.una buona...

Advertising

repubblica : Atletica. Jacobs oro nei 100 metri alle Olimpiadi - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - Eurosport_IT : ?????????????? ????????????: il primo italiano in finale dei 100m alle Olimpiadi ???? Appuntamento con la storia alle 14:50 su… - CuginiJessica : RT @fladig: La @Gazzetta_it riporta che il 38% della squadra olimpica italiana ha origine straniera. Una buona notizia che le #Olimpiadi r… - FioreFerdi1 : Fanno proprio schifo ad alludere a possibile doping Jacobs, i sospetti del Washington Post: 'A lui il beneficio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Olimpiadi

IL PERSONAGGIO Tamberi, un salto scritto sul gesso SPORT Jacobs: 'Oro olimpico il mio sogno fin da bambino'd'oro Jacobs vince i 100, Tamberi... SPORT Foto I COMPLIMENTI Mattarella:...Ah, bene", scrive su Twitter l'inglese Matt Lawton, corrispondente per il Times alledi ... Solo i più caldi appassionati dell'avevano sentito parlare di Jacobs. I bookmaker lo ...Dopo le emozioni per i due ori dell’indimenticabile domenica di Tokyo, nella quarta serata dell’atletica alle Olimpiadi la protagonista in chiave azzurra è Nadia Battocletti. La 21enne mezzofondista f ...ROSETO DEGLI ABRUZZI – Bagno di folla ieri sera al Lido Azzurra di Roseto per la presentazione della candidata sindaco Rosaria Ciancaione e della Libera Coalizione Progressista, che la sosterrà in vis ...