Atletica | Olimpiadi Tokyo | Nadia Battocletti dopo la Finale | “Sono contenta Adesso testa agli Europei di Cross”

Grande soddisfazione per Nadia Battocletti, azzurra che si è classificata al settimo posto alle Finali dei 5000 metri di Atletica leggera delle Olimpiadi di Tokyo registrando l'ottimo crono di 14:46:29, suo nuovo primato personale. La mezzofondista nativa di Cles, partita molto bene, è riuscita per buona parte della gara a tenere il ritmo delle temibili avversarie, perdendo terreno soltanto nelle battute conclusive. Una buona prestazione dunque, soprattutto perché arrivata in una condizione fisica non ottimale, come confermato dalla diretta interessata ai microfoni della RAI nel post gara:

