Atletica | Olimpiadi Tokyo Gaia Sabbatini | “Missione compiuta Le gare di ieri mi hanno dato la carica”

Gaia Sabbatini si è guadagnata la promozione alla semifinale nei 1500 metri,superando le batterie che si sono svolte nella notte italiana, e centrando il quarto posto nella seconda tornata in 4:05.41. Il tutto affrontando una gara in assoluto controllo e poco più di un secondo oltre il proprio limite personale. Dopo una prima metà di gara guardinga, con micro-sprint distribuiti lungo tutto il percorso di gara per potersi posizionare al meglio nel gruppo, la mezzofondista teramana si è portata con grande regolarità nella zona di testa per non mollarla più, e sfoderando così una condizione e una lucidità davvero eccellenti.

