Atletica, Olimpiadi Tokyo: Gaia Sabbatini in semifinale nei 1500 metri, eliminata Federica Del Buono (Di lunedì 2 agosto 2021) Gaia Sabbatini si qualifica per le semifinali dei 1500 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo, stampando il tempo di 4’05?41 nella seconda batteria, dove conclude al quarto posto. Fuori invece Federica Del Buono, mai in gara nella prima. L’appuntamento è per il 4 agosto alle 12:00 italiane in relazione alla ventiduenne teramana. Nella prima batteria Del Buono non riesce mai a incidere nella zona di testa, trovandosi sempre nelle retrovie e terminandoo undicesima con il tempo di 4’07?70, insufficiente anche per entrare nel ripescaggio. Si ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021)si qualifica per le semifinali deifemminili alledi, stampando il tempo di 4’05?41 nella seconda batteria, dove conclude al quarto posto. Fuori inveceDel, mai in gara nella prima. L’appuntamento è per il 4 agosto alle 12:00 italiane in relazione alla ventiduenne teramana. Nella prima batteria Delnon riesce mai a incidere nella zona di testa, trovandosi sempre nelle retrovie e terminandoo undicesima con il tempo di 4’07?70, insufficiente anche per entrare nel ripescaggio. Si ...

