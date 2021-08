Atletica, Olimpiadi Tokyo: El Bakkali conquista l’oro nei 3000 siepi. Zoghlami chiude 9°, Abdelwahed 14° (Di lunedì 2 agosto 2021) Si è appena conclusa la gara dei 3000 siepi delle Olimpiadi di Tokyo. Oro al marocchino Soufiane El Bakkali che ha concluso la sua prova in 8’08”90. Lontani i due azzurri in gara con Ala Zoghlami che ha tagliato il traguardo in nona piazza mentre Ahmed Abdelwahed ha chiuso in 14ma piazza. El Bakkali ha gestito in maniera oculata la gara. Ai 1000 metri, infatti, è passato nel cuore del gruppo in ottava piazza, risalendo pian piano fino al 5° ai 2000 metri. Nell’ultimo chilometro il marocchino è stato il padrone della corsa e quando ha accelerato in maniera ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Si è appena conclusa la gara deidelledi. Oro al marocchino Soufiane Elche ha concluso la sua prova in 8’08”90. Lontani i due azzurri in gara con Alache ha tagliato il traguardo in nona piazza mentre Ahmedha chiuso in 14ma piazza. Elha gestito in maniera oculata la gara. Ai 1000 metri, infatti, è passato nel cuore del gruppo in ottava piazza, risalendo pian piano fino al 5° ai 2000 metri. Nell’ultimo chilometro il marocchino è stato il padrone della corsa e quando ha accelerato in maniera ...

