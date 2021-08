Atletica, Olimpiadi Tokyo: Dalia Kaddari e Gloria Hooper conquistano la semifinale nei 200 metri (Di lunedì 2 agosto 2021) Soddisfazioni italiane nei 200 metri femminili alle Olimpiadi di Tokyo. Con una bella prova da 23?26 nella quinta batteria, Dalia Kaddari si qualifica per le semifinali per accesso diretto, da terza classificata. Per quel che riguarda invece Gloria Hooper, invece, il 23?16 da quarta della prima batteria la tiene in bilico fino all’ultimo, portandola avanti con il terzo tempo di ripescaggio. Batteria di livello per Kaddari, che riesce a tenere bene prima della curva e, dopo la stessa, approfitta di un eccesso di sicurezza della giamaicana Shericka Jackson ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) Soddisfazioni italiane nei 200femminili alledi. Con una bella prova da 23?26 nella quinta batteria,si qualifica per le semifinali per accesso diretto, da terza classificata. Per quel che riguarda invece, invece, il 23?16 da quarta della prima batteria la tiene in bilico fino all’ultimo, portandola avanti con il terzo tempo di ripescaggio. Batteria di livello per, che riesce a tenere bene prima della curva e, dopo la stessa, approfitta di un eccesso di sicurezza della giamaicana Shericka Jackson ...

