Atletica, Olimpiadi: risultati notte 2 agosto. Titoli per Tentoglou e Camacho-Quinn, avanzano tre azzurre (Di lunedì 2 agosto 2021) Nella notte italiana Atletica leggera protagonista alle Olimpiadi di Tokyo: disputate le finali del lungo maschile e dei 100 ostacoli femminili, le qualificazioni del lancio del martello maschile, e le batterie dei 200 metri piani femminili e dei 1500 metri piani femminili. Nella finale del salto in lungo maschile Miltiadis Tentoglou (Grecia) all'ultimo salto fa 8.41, pareggia la misura di Juan Miguel Echevarria (Cuba) e lo beffa grazie alla miglior seconda misura (8.15 contro 8.09), mentre il bronzo va a Maykel Masso (Cuba), con 8.21. Filippo Randazzo chiude ottavo a 7.99, misura che gli consente di accedere agli ultimi ...

