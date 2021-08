Atletica, Marcell Jacobs: dagli infortuni nel salto in lungo all’oro olimpico. Ora suggestione 200… (Di lunedì 2 agosto 2021) Marcell Jacobs è l’uomo più veloce della Terra. Il 9?80 con cui si è laureato campione olimpico nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 resterà per sempre la più grande impresa della storia dello sport italiano (al massimo potrà venire eguagliata, ma non superata). Eppure l’apoteosi è maturata dopo anni di calvario, infortuni e frustrazioni. Un percorso tortuoso, ad ostacoli, fino alla decisione fatale di intraprendere definitivamente la strada che lo avrebbe condotto verso la gloria. Forse in pochi ricorderanno che Marcell Jacobs, ad inizio carriera, era una grande promessa del ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021)è l’uomo più veloce della Terra. Il 9?80 con cui si è laureato campionenei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 resterà per sempre la più grande impresa della storia dello sport italiano (al massimo potrà venire eguagliata, ma non superata). Eppure l’apoteosi è maturata dopo anni di calvario,e frustrazioni. Un percorso tortuoso, ad ostacoli, fino alla decisione fatale di intraprendere definitivamente la strada che lo avrebbe condotto verso la gloria. Forse in pochi ricorderanno che, ad inizio carriera, era una grande promessa del ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! ????… - Eurosport_IT : ?????????? ???????????? ???????????????????????????????? ?????????? Marcell Jacobs vola in finale dei 100m con il NUOVO RECORD EUROPEO! Sei un F… - Eurosport_IT : VOLA MARCELL, VOLAAAAA!!! ?????? Alla prima gara Olimpica in carriera, Jacobs stampa il record italiano sui 100m in b… - ilnonnosimpson : RT @RomeoSacchetti: Gimbo e Marcell spettaaaaaaaaaaaacolo!!!!! Emozioni incredibili #Jacobs #100m #Tokyo2020 #ItaliaTeam #tamberi #atletica - FrancescoPotril : RT @Antonio_Tajani: Marcell #Jacobs e Gianmarco #Tamberi hanno appena scritto una pagina storica dell'atletica italiana. Medaglie d'Oro nei… -