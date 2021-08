Atletica, le gare del pomeriggio: Hassan e Battocletti, 5000 d'autore (Di lunedì 2 agosto 2021) Sifan Hassan, a caccia di una tripletta senza precedenti, mette a segno il primo gran colpo nei 5000. Ora i 1500 e i 10.000. Nadia Battocletti, nella stessa finale, è splendida settima con un 14'46'29 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 2 agosto 2021) Sifan, a caccia di una tripletta senza precedenti, mette a segno il primo gran colpo nei. Ora i 1500 e i 10.000. Nadia, nella stessa finale, è splendida settima con un 14'46'29 ...

Advertising

Coninews : Ultime competizioni per nuoto e scherma a #Tokyo2020, mentre entra nel vivo il programma dell’atletica leggera. Ci… - HuffPostItalia : Boom di ascolti durante le gare di atletica leggera. Più di 6 milioni di spettatori incollati alla tv - ItaliaTeam_it : Gimbo Tamberi in finale nel salto in alto, Ahmed Abdelwahed e Ala Zoghlami qualificati per la finale dei 3000 siepi… - GlobalTechXXI : Boom di ascolti durante le gare di atletica leggera. Più di 6 milioni di spettatori incollati alla tv - BubaBubmar : con l'atletica siamo ripiombati nelle vere Olimpiadi da molte gare e concorrenti. Storiche medaglie d'oro per Tambe… -